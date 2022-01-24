РК следит за ядерной и ракетной деятельностью Севера

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РК следит за ядерной и ракетной деятельностью Северной Кореи, усилив контроль после того, как на прошлой неделе Пхеньян намекнул на отмену моратория на ядерные испытания и испытания ракет большой дальности. Об этом сообщила 24 января представитель министерства по делам воссоединения РК Ли Чжон Чжу. «Правительство следит за ядерной и ракетной деятельностью Северной Кореи в тесной координации с США»,- сказала представитель министерства, добавив, что отслеживается возможность проведения военных парадов, приуроченных к 80-летию со дня рождения Ким Чен Ира 16 февраля и 110-летию со дня рождения Ким Ир Сена 15 апреля. Она отказалась комментировать заявление бывшего заместителя генерального директора МАГАТЭ Олли Хейнонена о том, что ядерный полигон в районе деревни Пхунге-ри уезда Кильчжу-гун провинции Хамгён-Пукто, некоторые туннели которого были разрушены в 2018 году, может поддерживаться в рабочем состоянии. «У Сеула нет подробных разведданных о ядерных объектах Северной Кореи»,- сказала Ли Чжон Чжу.