Банк Кореи завершил первый этап тестирования цифровой валюты

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Банк Кореи успешно завершил первый из двух этапов тестирования цифровой валюты центрального банка (CBDC). Тестирование началось в августе и завершилось в декабре прошлого года, подтвердив, что CBDC нормально работает в облачной среде. Как отмечается в пресс-релизе Банка Кореи, опубликованном 24 января, в ходе второго этапа, который продлится до 22 июня, планируется подтвердить возможность офлайн-расчётов и протестировать систему защиты конфиденциальности. Мировые центральные банки ускоряют исследования цифровых валют, чтобы подготовиться к падению спроса на наличные деньги и появлению криптовалют в частном секторе. Центральные банки некоторых стран Латинской Америки и Африки уже приступили к выпуску CBDC. Китай планирует начать выпуск цифровой валюты в этом году, а Федеральная резервная система США начала анализ её потенциальных преимуществ.