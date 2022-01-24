Предприятия быстрого питания будут взимать залог за одноразовые стаканы

Photo : YONHAP News

С июня этого года предприятия быстрого питания РК будут взимать залог за одноразовые стаканы в рамках борьбы с ростом объёмов пластиковых отходов. Как сообщили в министерстве экологии, размер залога составит 300 вон (0,20 доллара). Он определён, исходя из закупочной цены одноразовой посуды. Залог возвращается либо по месту покупки напитка, либо в любое другое заведение, участвующее в программе. В настоящее время разрабатывается стандарт единого размера стакана для облегчения транспортировки и хранения. К данной программе присоединятся около 38 тыс. предприятий общественного питания по всей стране. Торговые сети и рестораны, которые занимаются доставкой, должны будут максимально использовать многоразовую упаковку. С 24 ноября крупным дисконтным магазинам, супермаркетам, мини-маркетам и пекарням будет запрещено использовать полиэтиленовые пакеты. Начиная со следующего года, предприятиям общественного питания запретят использовать влажные салфетки, содержащие пластик. Будут использоваться лишь многоразовые тканевые гигиенические влажные полотенца и влажные салфетки без пластиковых добавок. Данные меры являются частью плана достижения углеродной нейтральности и перехода к устойчивой экономике замкнутого цикла.