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Экономика

Предприятия быстрого питания будут взимать залог за одноразовые стаканы

Write: 2022-01-24 14:29:00Update: 2022-01-24 18:16:21

Photo : YONHAP News

С июня этого года предприятия быстрого питания РК будут взимать залог за одноразовые стаканы в рамках борьбы с ростом объёмов пластиковых отходов. Как сообщили в министерстве экологии, размер залога составит 300 вон (0,20 доллара). Он определён, исходя из закупочной цены одноразовой посуды. Залог возвращается либо по месту покупки напитка, либо в любое другое заведение, участвующее в программе.  В настоящее время разрабатывается стандарт единого размера стакана для облегчения транспортировки и хранения. К данной программе присоединятся около 38 тыс. предприятий общественного питания по всей стране. Торговые сети и рестораны, которые занимаются доставкой, должны будут максимально использовать многоразовую упаковку. С 24 ноября крупным дисконтным магазинам, супермаркетам, мини-маркетам и пекарням будет запрещено использовать полиэтиленовые пакеты. Начиная со следующего года, предприятиям общественного питания запретят использовать влажные салфетки, содержащие пластик. Будут использоваться лишь многоразовые тканевые гигиенические влажные полотенца и влажные салфетки без пластиковых добавок. Данные меры являются частью плана достижения углеродной нейтральности  и перехода к устойчивой экономике замкнутого цикла. 
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