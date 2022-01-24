Содержание углерода в воздухе зависит от уровня социального дистанцирования

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С того момента, как в РК был зарегистрирован первый случай COVID-19, прошло два года. За это время режим социального дистанцирования менялся более десяти раз. По данным экологов, столько же раз менялось содержание углерода в воздухе Сеула. Об этом свидетельствуют результаты замеров состояния атмосферы, которые проводит в режиме реального времени устройство, установленное на вершине Сеульской башни на горе Намсан. Находящееся на большой высоте, оно позволяет сформировать объективную картину изменения концентрации углерода в Сеуле за последние два года во время пандемии COVID-19. Вскоре после первого подтверждённого случая коронавируса в стране был установлен режим социального дистанцирования уровня 1,5, и концентрация углерода довольно быстро упала до 1/3 от уровня до начала пандемии. Через три месяца, когда был установлен уровень социального дистанцирования 2,5, концентрация углерода достигла минимального уровня с начала наблюдений. Чем больше ограничений, тем ниже концентрация углерода в воздухе, и наоборот. Это связано с тем, что ужесточение карантинных требований уменьшает передвижение населения и перемещение транспортных средств. Когда начался постепенный переход к обычной повседневной жизни, концентрация углерода вернулась к допандемийному уровню.