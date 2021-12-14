Рост экономики РК в 2021 году составил 4%

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Согласно данным Банка Кореи, опубликованным 25 января, валовой внутренний продукт страны в 2021 году вырос на 4% по сравнению с предыдущим годом, когда он сократился за тот же период на 0,9%. Темпы роста южнокорейской экономики в прошлом году стали самыми высокими с 2010 года, когда они составили 6,8%. В минувшем году правительство стремилось поддержать экономику, которая пострадала от пандемии коронавируса, за счёт увеличения государственных расходов, включая два дополнительных бюджета и предоставления субсидий. Частное потребление увеличилось на 3,6%, экспорт возрос на 9,7% благодаря активным продажам полупроводников и нефтяной продукции. Импорт увеличился на 8,4%, благодаря росту закупок сырой нефти. Инвестиции в производственные мощности выросли на 8,3%, но инвестиции в строительство сократились на 1,5%. Государственные расходы выросли на 5,5%.