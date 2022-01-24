24 января в РК рекордное число новых случаев COVID-19

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По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 24 января в стране зарегистрирован 8.571 новый случай COVID-19. Это обусловлено быстрым распространением нового доминирующего варианта Омикрон. 60% новых случаев составила доля столичного региона, включающего Сеул, Инчхон и провинцию Кёнгидо. 215 случаев инфекции выявлены на пограничных карантинных пунктах. Суточный показатель числа заболевших превысил 8 тысяч человек впервые с начала пандемии коронавируса. Предыдущий максимум в 7.848 человек был зарегистрирован 15 декабря прошлого года. В тяжёлом и критическом состоянии находятся 392 человека. В результате осложнения хронических заболеваний, вызванных COVID-19, за минувшие сутки умерли 23 человека. Общее число умерших от коронавируса и его последствий - 6.588 человек. Коэффициент смертности составляет 0,88%. Для того, чтобы остановить распространение варианта Омикрон, с 26 января в стране вводится новая система карантинных мер, которая сосредоточена на раннем выявлении и лечении пациентов из групп высокого риска. Они будут проходить тесты полимеразной цепной реакции (ПЦР), а остальные пациенты - экспресс-тесты на антигены. Срок карантина для вакцинированных пациентов с COVID-19 будет сокращён до семи дней. Медицинские эксперты предупреждают, что число случаев заражения может вырасти до 20 тыс. в день. Правительство просит жителей страны свести к минимуму посещения родных городов во время праздника Нового года по лунному календарю.