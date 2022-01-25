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Экономика

РК подаст заявку на присоединение к CPTPP в апреле

Write: 2022-01-25 11:09:52Update: 2022-01-25 11:11:23

РК подаст заявку на присоединение к CPTPP в апреле

Photo : YONHAP News

РК подаст заявку на присоединение к Всеобъемлющему и прогрессивному соглашению о Транстихоокеанском партнёрстве (CPTPP) в апреле текущего года. Об этом сообщил вице-премьер, министр планирования и финансов РК Хон Нам Ги, выступая 25 января на совещании министров по вопросам внешней торговли.  Присоединение к соглашению поможет расширить торговлю и инвестиции, а также повысить статус РК в мировой торговле.  Ранее правительство уже заявляло, что заявка будет подана до истечения работы нынешнего правительства в мае 2022 года. CPTPP - это пересмотренная версия Транстихоокеанского партнёрства (TPP), возглавляемого администрацией бывшего президента США Барака Обамы. В 2017 году тогдашний президент США Дональд Трамп вышел из TPP, которое считают ключевым противовесом растущему экономическому влиянию Китая. С 2018 года CPTPP подписали 11 стран, включая Японию, Австралию, Канаду, Новую Зеландию и Мексику. 
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