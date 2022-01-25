Экономика РК подтвердила способность противостоять кризису

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В прошлом году рост южнокорейской экономики составил 4%. Это значит, что, несмотря на пандемию, отечественная экономика подтвердила свою неоспоримую силу и способность противостоять кризису. Об этом написал на своей странице в социальных сетях вице-премьер, министр планирования и финансов РК Хон Нам Ги после того, как Банк Кореи обнародовал предварительные данные о валовом внутреннем продукте страны за 2021 год. Вице-премьер напомнил, что были опасения по поводу темпов экономического роста из-за роста числа случаев COVID-19 в конце прошлого года и ужесточения мер социального дистанцирования. Он отметил, что рост был вызван быстрым восстановлением частного потребления, ростом экспорта и финансовой поддержкой правительства. В заявлении министерства планирования и финансов говорится, что в прошлом году отечественная экономика добилась самого быстрого восстановления среди стран-членов Большой двадцатки.