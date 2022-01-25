Мобильность населения РК в 2021 году сократилась на 6,7%

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Согласно данным Национального статистического управления, опубликованным 25 января, в 2021 году 7 млн 213 тыс. южнокорейцев сменили место жительства. Это на 6,7% меньше, чем в предыдущем году, и самое сильное сокращение мобильности населения с 2012 года, когда она снизилась на 7,6%. Коэффициент мобильности населения, то есть, число переселяющихся на 100 человек, составил 14,1, что на 1% меньше, чем годом ранее. В 9 из 17 регионов страны наблюдался чистый отток населения, Причём в Сеуле он составил 106 тыс. человек. При этом 63,8% выехавших из Сеула переселились в провинцию Кёнгидо, население которой увеличилось на 151 тыс. человек. Правительство приняло ряд комплексных мер по сдерживанию роста цен на жильё, включая повышение налогов и регулирование кредитования. Но они привели лишь к краткосрочному снижению цен на жильё.