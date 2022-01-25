Новая площадь Кванхвамун откроется в июле

Photo : YONHAP News

Площадь Кванхвамун в центре Сеула вновь откроется в июле после реконструкции. Об этом сообщили 25 января в Мэрии Сеула. В результате реконструкции её территория увеличится более чем в 2 раза, добавятся зелёные насаждения. Площадь перед королевским дворцом Кёнбоккун и посольством США, издавна была одним из обязательных мест для посещения туристами. С ноября 2020 года ведутся работы по расширению площади и превращению её части в парк, а также созданию исторических и культурных достопримечательностей. На первом этапе пятиполосная дороги с односторонним движением перед посольством США расширена до девяти полос с двусторонним движением. Дорога на другой стороне площади перед Культурным центром имени короля Сэчжона Великого в июне прошлого года была закрыта и присоединена к площади. Столичные власти планировали открыть обновлённую площадь в апреле нынешнего года, но отложили открытие на июль.