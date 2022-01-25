Технология цифровых двойников помогает предотвращать аварии на производстве

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Любая поломка оборудования или сбой в производственном процессе – это срыв сроков поставок, простой в работе, трата времени и сил технических специалистов, а в итоге – немалые убытки. Этого можно избежать, если есть цифровой двойник предприятия - виртуальная копия реального оборудования или всего завода. Принцип достаточно прост: датчики, установленные на реальном оборудовании, собирают информацию о состоянии системы, а затем передают их своей цифровой копии. Нужные данные и 3D-модель оборудования отображаются на мониторе. Поскольку виртуальная копия обладает той же информацией, что и реальное оборудование, контролировать его работу можно удалённо. Технология цифровых двойников позволяет создать предприятия-близнецы в виртуальном пространстве, сократить количество брака и увеличить скорость работы за счёт анализа данных в режиме реального времени. Технология цифровых двойников позволяет повысить безопасность. Если определённая часть производственного участка обозначена в виртуальном пространстве как опасная зона, звучит сигнал тревоги, если человек приближается к ней на близкое расстояние. Если есть вероятность попадания внутрь опасной зоны, работа механизмов немедленно останавливается. По этой причине в компаниях, внедривших технологии цифровых двойников, не происходит несчастных случаев. Особенно эффективна эта технология в таких областях как металлургия и судостроение. Правительство планирует оказать финансовую поддержку для внедрения технологии цифровых двойников малым и средним предприятиям с недостаточными финансовыми ресурсами.