25 января в РК более 13 тысяч новых случаев COVID-19

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По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 25 января в стране зарегистрированы 13.012 новых случаев COVID-19. Это максимальный показатель с тех пор, как 20 января 2020 года в РК был зарегистрирован первый случай коронавирусной инфекции. По сравнению с прошлой неделей, рост является более чем трёхкратным, что обусловлено быстрым распространением нового доминирующего варианта Омикрон. В тяжёлом и критическом состоянии находятся 385 человек. В результате осложнения хронических заболеваний, вызванных COVID-19, за минувшие сутки умерли 32 человека. Общее число умерших от коронавируса и его последствий - 6620 человек. Коэффициент смертности составляет 0,88%. Для того, чтобы остановить распространение варианта Омикрон, с 26 января в стране вводится новая система карантинных мер, которая сосредоточена на раннем выявлении и лечении пациентов из групп высокого риска. Они будут сдавать тесты полимеразной цепной реакции (ПЦР), а остальные пациенты - экспресс-тесты на антигены. Срок карантина для полностью вакцинированных пациентов с COVID-19 будет сокращён до семи дней. Первоначально новая система будет применяться в четырёх регионах страны с максимальным числом варианта Омикрон – провинции Чолла-Намдо, городе Кванчжу, городах Пхёнтхэке и Ансоне провинции Кёнгидо. Правительство просит жителей страны свести к минимуму посещения родных городов во время праздника Нового года по лунному календарю.