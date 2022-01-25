РК заняла 28-е место по индексу несчастья

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Институт Фрейзера, канадский аналитический центр в области государственной политики, представил рейтинг стран по индексу несчастья, определяемый путём сложения показателей инфляции и безработицы. По состоянию на 2021 год, в первую пятёрку списка из 35 стран вошли Испания, Греция, Италия, Исландия и Швеция. РК заняла 28-ю строчку с показателем 6%. В 2020 году индекс несчастья в РК составлял 6,2% - худший показатель за последние 10 лет. В 2019 году он составлял 4,2%, в 2020 году – 4,5%. Основная причина ухудшения ситуации заключается в том, что в прошлом году инфляция составила 2,5%, а индекс потребительских цен на предметы первой необходимости вырос на 3,2%. Уровень безработицы в прошлом году составил 3,7%, понизившись на 0,3% по сравнению с предыдущим годом. Однако количество качественных рабочих мест сократилось, а частные предприниматели оказались в сложной ситуации вследствие пандемии коронавируса.