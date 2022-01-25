Кандидат в президенты от оппозиции опережает кандидата от правящей партии

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Кандидат в президенты страны от крупнейшей оппозиционной партии Сила народа Юн Сок Ёль опередил по уровню поддержки кандидата от правящей Демократической партии Тобуро Ли Чжэ Мёна на 9,1%. Как свидетельствуют результаты опроса 1.018 взрослых жителей страны, проведённого с 24 по 25 января агентством Realmeter по заказу YTN, в поддержку Юн Сок Ёля высказались 44,7% опрошенных. Это на 5,5% больше, чем по результатам предыдущего опроса. Уровень поддержки Ли Чжэ Мёна составил 35,6%, что на 1,3% меньше. На третьем месте кандидат от Народной партии Ан Чхоль Су, которого поддержали 9,8% респондентов. Далее следует кандидат от оппозиционной партии Справедливости Сим Сан Чжон – 3,9%. Погрешность при обработке данных составляет ±3,1% при уровне достоверности 95%. Подробная информация – на сайтах Центризбиркома и агентства Realmeter.