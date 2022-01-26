В РК действует новая система диагностики и лечения коронавируса

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Для того, чтобы остановить распространение варианта коронавируса Омикрон, с 26 января в РК введена в действие новая система диагностики и лечения. Пациенты из групп высокого риска сдают тесты полимеразной цепной реакции (ПЦР), а остальные пациенты - экспресс-тесты на антигены. Срок карантина для полностью вакцинированных пациентов с COVID-19 будет сокращён до семи дней. Первоначально новая система применяется в четырёх регионах страны с максимальным числом варианта Омикрон – провинции Чолла-Намдо, городе Кванчжу, городах Пхёнтхэке и Ансоне провинции Кёнгидо. С 29 января она распространяется на всю страну. Между тем, по данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 25 января в стране зарегистрированы 13.012 новых случаев COVID-19. Это максимальный показатель с тех пор, как 20 января 2020 года в РК был зарегистрирован первый случай коронавирусной инфекции. По сравнению с прошлой неделей, рост является более чем трёхкратным, что обусловлено быстрым распространением нового доминирующего варианта Омикрон.