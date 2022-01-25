В дни Нового года по лунному календарю 28,8 млн жителей РК посетят родные места

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В выходные дни по случаю Нового года по лунному календарю с 29 января по 2 февраля 28 млн 770 тыс. южнокорейцев посетят родные места, чтобы встретиться с родственниками. Это на 8 млн человек или 17% больше, чем в прошлом году,- сообщили 26 января в министерстве сухопутных территорий и транспорта РК. Прогнозируется, что в праздничный период среднесуточный показатель составит 4 млн 800 тыс. человек. В начале этой недели правительство обратилось к жителям страны с настоятельной просьбой воздержаться от поездок, поскольку вариант коронавируса Омикрон с высокой степенью передачи активно распространяется по стране. Однако более 40% тех, кто оставался дома в праздничный период в прошлом году, планируют на этот раз всё же отправиться в родные места, поскольку пандемия коронавируса вряд ли завершится в короткие сроки. Эксперты прогнозирует, что в праздничные дни на дорогу из Сеула в Пусан потребуется в среднем 6 часов 50 минут, а обратно - в среднем 9 часов 50 минут. Ожидается, что максимальная загрузка автомобильных дорог в направлении из Сеула в регионы страны придётся на утреннее время 31 января, накануне дня Нового года по лунному календарю. В обратном направлении максимальная загрузка ожидается во второй половине дня 2 февраля.