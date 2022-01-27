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Утром 27 января Северная Корея запустила две баллистические ракеты малой дальности в направлении Восточного моря. Как сообщили в Объединённом комитете начальников штабов вооружённых сил РК, запуски осуществлены из района города Хамхына провинции Хамгён-Намдо в 8:00 и 8:05 утра. Они пролетели около 190 км, достигнув максимальной высоты 20 км. Что касается типа ракет, то эксперты рассматривают несколько вариантов, включая реактивные системы залпового огня. Предполагается, что ракеты поразили условную цель на принадлежащем КНДР необитаемом острове у восточного побережья. Южнокорейские вооружённые силы находятся в состоянии повышенной боевой готовности, наблюдая за передвижениями северокорейских войск,- говорится в сообщении. Шестой с начала года запуск состоялся через два дня после того, как Северная Корея запустила две, предположительно крылатые ракеты. За период с 5 по 17 января были проведены четыре запуска баллистических ракет. По утверждению Пхеньяна, 5 и 11 января были запущены гиперзвуковые ракеты. 14 января запущена ракета KN-23, созданная на основе российской баллистической ракеты «Искандер», а 17 января – ракета KN-24, северокорейская версия американского армейского тактического ракетного комплекса ATACMS.