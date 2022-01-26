26 января в РК более 14 тысяч новых случаев COVID-19

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По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 26 января в стране зарегистрированы 14.518 новых случаев COVID-19. Это максимальный показатель с тех пор, как 20 января 2020 года в РК был зарегистрирован первый случай коронавирусной инфекции. По сравнению с прошлой неделей, рост является почти четырёхкратным, что обусловлено быстрым распространением нового доминирующего варианта Омикрон. В тяжёлом и критическом состоянии находятся 350 человек. В результате осложнения хронических заболеваний, вызванных COVID-19, за минувшие сутки умерли 34 человека. Общее число умерших от коронавируса и его последствий - 6654 человека. Коэффициент смертности составляет 0,86%. Для того, чтобы остановить распространение варианта Омикрон, в стране действует новая система карантинных мер, которая сосредоточена на раннем выявлении и лечении пациентов из групп высокого риска. Они сдают тесты полимеразной цепной реакции (ПЦР), а остальные пациенты - экспресс-тесты на антигены. Срок карантина для полностью вакцинированных пациентов с COVID-19 сокращён до семи дней. Первоначально новая система применяется в регионах с максимальным числом варианта Омикрон, а с 29 января она распространяется на всю страну.