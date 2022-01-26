1 февраля в РК вступает в силу соглашение о ВРЭП

Photo : YONHAP News

1 февраля в РК вступит в силу Соглашение о всестороннем региональном экономическом партнёрстве (ВРЭП). Это крупнейшее в мире торговое соглашение, в котором участвуют 15 государств: 10 стран АСЕАН (Бруней, Камбоджа, Индонезия, Лаос, Малайзия, Мьянма, Филиппины, Сингапур, Таиланд, Вьетнам) и 5 стран, не входящих в АСЕАН (РК, Австралия, Китай, Япония и Новая Зеландия). На долю этих стран приходится треть мирового валового внутреннего продукта. Таким образом, благодаря соглашению, РК получит новые рынки не только в таких ключевых отраслях как автомобилестроение и металлургия, но и в сфере услуг, включая онлайн-игры, видео- и аудиопродукцию. Для РК, чья экономика в значительной степени опирается на экспорт, это означает значительную диверсификацию рынка. Правительство завершило подготовительные процедуры для беспрепятственной реализации ВРЭП, внеся поправки в соответствующие законы.