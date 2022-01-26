Закрытие Кэсонского комплекса в 2016 году признано конституционным

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27 января Конституционный суд РК вынес решение о том, что закрытие в феврале 2016 года промышленного комплекса в северокорейском городе Кэсоне было конституционным. Работа комплекса была приостановлена после того, как Северная Корея провела четвёртое ядерное испытание и запуск ракеты большой дальности. Южнокорейские предприниматели, чьи заводы оказались закрыты, подали иски о нарушении их имущественных прав. «Несмотря на то, что адекватная компенсация не была выплачена, закрытие предприятий нельзя рассматривать как нарушение конституционных прав заявителей»,- говорится в решении суда. В нём отмечено, что правительство приняло данную меру ради защиты жизней южнокорейцев, работавших в Кэсонском комплексе, и она соответствовала международным экономическим санкциям, направленным на прекращение разработки Севером ядерного оружия.