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Политика

РК и США выразили озабоченность по поводу пусков ракет Северной Кореи

Write: 2022-01-28 11:24:20Update: 2022-01-28 11:24:58

РК и США выразили озабоченность по поводу пусков ракет Северной Кореи

Photo : YONHAP News

Специальный представитель РК по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Но Гю Док и его американский коллега  Сон Ким провели 27 января экстренные телефонные консультации. Они состоялись через несколько часов после того, как Северная Корея запустила две баллистические ракеты малой дальности в направлении Восточного моря. Как отмечается в сообщении министерства иностранных дел РК, участники переговоров выразили озабоченность по поводу проведённой Пхеньяном серии запусков ракет. Они пришли к единому мнению о необходимости срочного предотвращения обострения ситуации, договорились о расширении сотрудничества с другими заинтересованными сторонами для возобновления переговоров с Северной Кореей. Но Гю Док подчеркнул важность дипломатических усилий для урегулирования ситуации на Корейском полуострове. Сон Ким напомнил, что ракетные пуски является нарушением резолюций Совета безопасности ООН. 
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