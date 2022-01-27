Президент РК поблагодарил президента Казахстана за возвращение останков борца за независимость

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28 июня президент РК Мун Чжэ Ин направил на имя президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева письмо по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами. В нём южнокорейский лидер поблагодарил своего казахстанского коллегу за возвращение на родину останков корейского борца за независимость Хон Бом До. Будучи главнокомандующим Освободительной армии Кореи, он участвовал в сражениях против японских войск. В 2021 году Хон Бом До бежал от преследования японцев на советский Дальний Восток, а в 1937 году вынужден был переехать в Казахстан вместе с другими этническими корейцами. Он умер в 1943 году в Кызылординской области Казахстана. Мун Чжэ Ин обменялся отдельными письмами с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым. РК также отмечает 30-летие установления дипломатических отношений с этими странами.