У кандидатов в президенты от правящей партии и оппозиции равный уровень поддержки

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У кандидатов в президенты страны от правящей Демократической партии Тобуро Ли Чжэ Мёна и главной оппозиционной партии Сила народа Юн Сок Ёля равные шансы на победу на предстоящих выборах. Как показывают результаты опроса, проведённого с 25 по 27 января агентством Gallup Korea среди тысячи взрослых жителей страны, в поддержку обоих кандидатов высказались по 35% респондентов. Ли Чжэ Мён набрал на 1%, а Юн Сок Ёль – на 2% бальше, по сравнению с итогами предыдущего опроса, проведённого на прошлой неделе. У кандидата от Народной партии Ан Чхоль Су 15% голосов, от партии Справедливости Сим Сан Чжон – 4%. Работу действующего президента страны Мун Чжэ Ина положительно оценивают 42%, а отрицательно - 51% опрошенных. Уровень поддержки правящей Демократической партии Тобуро составил 37%, а ведущей оппозиционной партии Сила народа – 35%. Погрешность при обработке данных может составить ±3,1% при уровне достоверности 95%. Подробности – на сайте центральной избирательной комиссии.