29 января в РК вводится новая система диагностики и лечения COVID-19

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29 января на всей территории страны вводится новая система диагностики и лечения пациентов с COVID-19. Она направлена на то, чтобы остановить распространение варианта Омикрон, будучи сосредоточена на раннем выявлении и лечении пациентов из групп высокого риска. Во всех центрах тестирования можно будет сдать как ПЦР-тесты, так и экспресс-тесты на антигены. При этом достаточное количество ПЦР-тестов резервируется для людей старше 60 лет или для тех, кто вступил в непосредственный контакт с инфицированным. Для остального населения будут использоваться тесты на антигены. Срок карантина для полностью вакцинированных пациентов с COVID-19 сокращается с десяти до семи дней. С 3 февраля все клиники начнут принимать пациентов с COVID-19. Для того, чтобы избежать контактов между заражёнными и обычными пациентами, для пациентов с коронавирусом будут выделены отдельные часы приёма. Для всех посетителей обязательны маски KF94.