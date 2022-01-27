30 января Северная Корея запустила неустановленный снаряд

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Утром 30 января Северная Корея произвела запуск очередного неустановленного снаряда в направлении Восточного моря. Об этом сообщили в 7:57 утра в Объединённом комитете начальников штабов вооружённых сил РК. Характеристики запуска, такие как место старта, тип снаряда, дальность, высота и скорость полёта, анализируются,- говорится в сообщении. Эксперты полагают, что имел место запуск баллистической ракеты. Седьмой по счёту с начала года ракетный запуск состоялся через три дня после того, как Северная Корея запустила две баллистические ракеты малой дальности. За период с 5 по 27 января были проведены четыре запуска баллистических ракет. По утверждению Пхеньяна, 5 и 11 января были запущены гиперзвуковые ракеты. 14 января запущена ракета KN-23, созданная на основе российской баллистической ракеты «Искандер», 17 января – ракета KN-24, северокорейская версия американского армейского тактического ракетного комплекса ATACMS. 25 января запущены две крылатые ракеты большой дальности, а 27 января – две модернизированные ракеты KN-23.