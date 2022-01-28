Северная Корея запустила предположительно баллистическую ракету

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30 января в 7:52 утра Северная Корея произвела запуск предположительно баллистической ракеты с территории провинции Чагандо в направлении Восточного моря. Как сообщили в Объединённом комитете начальников штабов вооружённых сил РК, характеристики запуска, такие как тип ракеты, дальность, высота и скорость полёта, анализируются. Вооружённые силы следят за перемещением северокорейских войск, находясь в состоянии повышенной готовности,- говорится в сообщении. Седьмой по счёту с начала года ракетный запуск состоялся через три дня после того, как Северная Корея запустила две баллистические ракеты малой дальности. За период с 5 по 27 января были проведены четыре запуска баллистических ракет. По утверждению Пхеньяна, 5 и 11 января были запущены гиперзвуковые ракеты. 14 января запущена ракета KN-23, созданная на основе российской баллистической ракеты «Искандер», 17 января – ракета KN-24, северокорейская версия американского армейского тактического ракетного комплекса ATACMS, а 27 января – две модернизированные ракеты KN-23. 25 января запущены две крылатые ракеты большой дальности.