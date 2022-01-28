Северная Корея запустила баллистическую ракету средней дальности

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30 января в 7:52 утра Северная Корея произвела запуск баллистической ракеты средней дальности из района деревни Мупхён-ри провинции Чагандо в направлении Восточного моря. Как сообщили в Объединённом комитете начальников штабов вооружённых сил РК, ракета пролетела около 800 километров, достигнув максимальной высоты 2.000 километров. Вооружённые силы следят за перемещением северокорейских войск, находясь в состоянии повышенной готовности,- говорится в сообщении. Через несколько часов после ракетного запуска в Сеуле состоялось чрезвычайное заседание Совета национальной безопасности при президенте РК. Выступая на нём, президент страны Мун Чжэ Ин отметил, что последний ракетный запуск, осуществлённый Пхеньяном, является «вызовом денуклеаризации, миру и стабильности на Корейском полуострове, дипломатическим усилиям мирового сообщества и актом, нарушающим резолюции Совета Безопасности ООН». Седьмой по счёту с начала года ракетный запуск состоялся через три дня после того, как Северная Корея запустила две баллистические ракеты малой дальности. За период с 5 по 27 января были проведены четыре запуска баллистических ракет. По утверждению Пхеньяна, 5 и 11 января были запущены гиперзвуковые ракеты. 14 января запущена ракета KN-23, созданная на основе российской баллистической ракеты «Искандер», 17 января – ракета KN-24, северокорейская версия американского армейского тактического ракетного комплекса ATACMS, а 27 января – две модернизированные ракеты KN-23. 25 января запущены две крылатые ракеты большой дальности.