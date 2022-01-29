Северная Корея сообщила об испытаниях ракеты «Хвасон-12»

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31 января Северная Корея сообщила о проведённом накануне испытательном пуске баллистической ракеты средней и большой дальности «Хвасон-12». Как отмечается в сообщении агентства ЦТАК, испытания проведены в соответствии с планом Академии оборонных наук, Второй экономической комиссии и других заинтересованных учреждений. Целью запуска была «проверка общей точности системы вооружения». Испытания подтвердили «точность, безопасность и эффективность работы системы вооружения типа «Хвасон 12», находящейся в производстве». В ходе испытаний использовалась «система пуска под самым большим углом» с учётом безопасности соседних стран,- отмечается в сообщении. Других подробностей полёта не приводится. Военные эксперты РК и США классифицируют «Хвасон-12» как баллистическую ракету средней дальности (БРСД) с дальностью действия от 3 тыс. до 5,5 тыс. километров. Как сообщили в Объединённом комитете начальников штабов вооружённых сил РК, ракета пролетела около 800 километров, достигнув максимальной высоты 2.000 километров. Это был седьмой по счёту с начала года ракетный запуск, проведённый Северной Кореей. 5 и 11 января запущены гиперзвуковые ракеты, 14 января - ракета KN-23, созданная на основе российской баллистической ракеты «Искандер», 17 января – ракета KN-24, северокорейская версия американского армейского тактического ракетного комплекса ATACMS, 27 января – две модернизированные ракеты KN-23. 25 января запущены две крылатые ракеты большой дальности. Через несколько часов после ракетного запуска в Сеуле состоялось чрезвычайное заседание Совета национальной безопасности. Выступая на нём, президент страны Мун Чжэ Ин отметил, что последний ракетный запуск, осуществлённый Пхеньяном, является «вызовом денуклеаризации, миру и стабильности на Корейском полуострове, дипломатическим усилиям мирового сообщества и актом, нарушающим резолюции Совета Безопасности ООН».