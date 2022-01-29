Третий день подряд в РК более 17 тыс. новых случаев COVID-19

Photo : YONHAP News

По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 30 января в стране зарегистрированы 17.085 новых случаев COVID-19. Число инфицированных превышает 17 тысяч три дня подряд, что обусловлено быстрым распространением нового доминирующего варианта Омикрон. В тяжёлом и критическом состоянии находятся 277 человек. В результате осложнения хронических заболеваний, вызванных COVID-19, за минувшие сутки умерли 23 человека. Общее число умерших от коронавируса и его последствий – 6.755 человек. Коэффициент смертности составляет 0,8%. С 29 января в стране действует пересмотренная система борьбы с COVID-19. Во всех центрах тестирования можно сдать как ПЦР-тесты, так и экспресс-тесты на антигены. При этом достаточное количество ПЦР-тестов резервируется для людей старше 60 лет или для тех, кто находился в непосредственном контакте с инфицированным. Для остального населения используются тесты на антигены. Срок карантина для полностью вакцинированных пациентов с COVID-19 сокращён с десяти до семи дней.