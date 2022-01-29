Представитель РК обсудил действия Пхеньяна с коллегами из США и Японии

Photo : YONHAP News

После того как 30 января Пхеньян произвёл запуск баллистической ракеты средней дальности, специальный представитель РК по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Но Гю Док созвонился со своим коллегой, спецпредставителем США по северокорейским вопросам Соном Кимом. Стороны разделили мнение о том, что действия Пхеньяна представляют собой вызов мировому сообществу, которое стремится к дипломатическому решению проблем Корейского полуострова, а также нарушение резолюций Совбеза ООН. Участники переговоров договорились продолжать совместные усилия для возобновления диалога с Севером. Но Гю Док провёл также телефонные переговоры с директором департамента Азии и Океании МИД Японии Такэхиро Фунакоси. Стороны обменялись мнениями о возможных последствиях ракетных пусков Пхеньяна. Они договорились продолжать сотрудничество в целях урегулирования ситуации на Корейском полуострове и возобновления переговоров с Пхеньяном.