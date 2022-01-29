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Спорт

Основная часть спортивной делегации РК прибыла в Пекин

Write: 2022-01-31 12:40:54Update: 2022-01-31 13:58:36

Основная часть спортивной делегации РК прибыла в Пекин

Photo : YONHAP News

31 января основная часть спортивной делегации РК прибыла в Пекин. В её составе 71 человек. Это 41 спортсмен, в том числе, конькобежцы, биатлонисты, бобслеисты и  скелетонисты, и 30 официальных лиц. В олимпийских соревнованиях примут участие 64 южнокорейских спортсмена. Они будут бороться за медали в шести из семи зимних олимпийских видов спорта, за исключением хоккея. Обращаясь к журналистам перед вылетом в Пекин, президент Корейского спортивного и олимпийского комитета Ли Ги Хын выразил надежду на то, что все спортсмены останутся здоровыми, и что соотечественники будут поддерживать их на протяжении всей Олимпиады. Ранее в Пекин вылетели участники соревнований по лыжным гонкам, санному спорту и шорт-треку. Южнокорейские спортсмены поставили перед собой скромную цель выиграть одну или две золотые медали и финишировать в числе 15 лучших в медальной гонке. Знаменосцами южнокорейской сборной на церемонии открытия Олимпиады выбраны шорт-трекист Квак Юн Ги и конькобежка Ким Мин Сон. 
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