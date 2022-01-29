38 North: Восстановление тоннелей на ядерном полигоне в Пхунгери не ведётся

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Деятельность по восстановлению тоннелей на северокорейском ядерном полигоне в Пхунгери провинции Хамгён-Пукто не зафиксирована. Об этом сообщил американский интернет-сайт 38 North, который специализируется на северокорейских проблемах, сославшись на анализ спутниковых снимков, сделанных 12 января. На изображениях отсутствуют свидетельства начала работ по восстановлению тоннелей и реконструкции вспомогательных объектов. Однако патрулирование и обслуживание объекта всё же продолжаются,- сообщают аналитики. Отсутствие снега на крышах двух центральных вспомогательных сооружений, расчищенная дорога перед вспомогательными зданиями на юге свидетельствуют об использовании объектов. Ранее, 25 января, южнокорейские военные также подтвердили отсутствие работ по восстановлению тоннелей на ядерном полигоне в Пхунгери. В апреле 2018 года Пхеньян принял решение о прекращении ядерных испытаний и запусков МБР, после чего в мае часть тоннелей на полигоне была взорвана.