В РК рекордное число новых случаев COVID-19

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По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 31 января в стране зарегистрированы 18.343 новых случая COVID-19. Это очередной рекорд с момента обнаружения в стране первого случая коронавирусной инфекции два года назад, что обусловлено быстрым распространением нового доминирующего варианта Омикрон. В тяжёлом и критическом состоянии находятся 272 человека. В результате осложнения хронических заболеваний, вызванных COVID-19, за минувшие сутки умерли 17 человек. Общее число умерших от коронавируса и его последствий – 6.772 человека. Коэффициент смертности составляет 0,78%. С 29 января в стране действует пересмотренная система борьбы с COVID-19. Во всех центрах тестирования можно сдать как ПЦР-тесты, так и экспресс-тесты на антигены. При этом достаточное количество ПЦР-тестов резервируется для людей старше 60 лет или для тех, кто находился в непосредственном контакте с инфицированным. Для остального населения используются тесты на антигены. Срок карантина для полностью вакцинированных пациентов с COVID-19 сокращён с десяти до семи дней.