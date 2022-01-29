США по-прежнему готовы к переговорам с Северной Кореей

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США по-прежнему готовы к дипломатическим переговорам с Северной Кореей. Об этом заявил 31 января пресс-секретарь министерства обороны США Джон Кирби, выступая на брифинге. На вопрос о готовности Вашингтона к возможным запускам Пхеньяном межконтинентальных баллистических ракет Кирби ответил, что Пентагон всегда следит за состоянием американских войск на Корейском полуострове и их боевой готовностью. Он также пояснил, что не хочет говорить о гипотетических ситуациях в будущем, и подчеркнул, что США не требуют никаких условий для начала диалога с Севером. В этот же день официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс заявил, что опасения о возможных запусках северокорейских ракет не являются секретом. Их разделяют также РК, Япония, страны Индо-Тихоокеанского региона и другие союзники. Он также добавил, что даже при дипломатическом разрешении ситуации США предпримут меры для привлечения Пхеньяна к ответственности.