Япония направит заявку на включение шахты Садо в Список ЮНЕСКО

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1 февраля правительство Японии приняло решение направить заявку на внесение бывшей шахты Садо в префектуре Ниигата, на которой во время Второй мировой войны применялся принудительный труд, в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Как сообщает агентство Киодо цусин, при подаче заявки Токио намерен ограничить время культурной значимости шахты периодом Эдо (1603-1867 гг.), т. е. без включения исторического периода, когда на шахту принудительно мобилизовали корейских рабочих. Окончательное решение о включении в Список всемирного наследия новых объектов будет принято летом 2023 года. Предварительные результаты можно будет узнать в мае следующего года после публикации рекомендаций Международного совета ЮНЕСКО по сохранению памятников и достопримечательных мест. Ранее Сеул неоднократно призывал мировое сообщество помочь помешать тому, чтобы место, где корейские рабочие были вынуждены трудиться против их воли, было внесено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Ожидается, что шаг Токио усугубит дипломатические разногласия между РК и Японией по проблемам общей истории.