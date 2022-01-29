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Генсек ООН осуждает последний ракетный пуск КНДР

Write: 2022-02-02 09:42:29Update: 2022-02-02 13:52:17

Генсек ООН осуждает последний ракетный пуск КНДР

Photo : YONHAP News

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил последний ракетный пуск в Северной Корее, произведённый 30 января, призвав Пхеньян воздерживаться от подобных действий. Как заявил 1 февраля заместитель пресс-секретаря генсека ООН Фархан Хак, ракетные пуски являются нарушением объявленного Пхеньяном в 2018 году моратория на запуски баллистических ракет, а также резолюций Совета Безопасности.  Вызывает серьёзную обеспокоенность тот факт, что Северная Корея снова проигнорировала требования безопасности международных полётов и морского судоходства. Генеральный секретарь ООН настоятельно призывает Пхеньян воздерживаться от дальнейших контрпродуктивных действий и призывает все заинтересованные стороны искать мирное дипломатическое решение проблем Корейского полуострова,- заявил представитель ООН. 
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