Генсек ООН осуждает последний ракетный пуск КНДР

Photo : YONHAP News

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил последний ракетный пуск в Северной Корее, произведённый 30 января, призвав Пхеньян воздерживаться от подобных действий. Как заявил 1 февраля заместитель пресс-секретаря генсека ООН Фархан Хак, ракетные пуски являются нарушением объявленного Пхеньяном в 2018 году моратория на запуски баллистических ракет, а также резолюций Совета Безопасности. Вызывает серьёзную обеспокоенность тот факт, что Северная Корея снова проигнорировала требования безопасности международных полётов и морского судоходства. Генеральный секретарь ООН настоятельно призывает Пхеньян воздерживаться от дальнейших контрпродуктивных действий и призывает все заинтересованные стороны искать мирное дипломатическое решение проблем Корейского полуострова,- заявил представитель ООН.