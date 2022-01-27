1 февраля в РК более 20 тысяч новых случаев COVID-19

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По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 1 февраля в стране зарегистрированы 20.268 новых случаев COVID-19. Это новый максимум с тех пор, как 20 января 2020 года в РК был зарегистрирован первый случай коронавирусной инфекции. Печальные рекорды устанавливаются ежедневно, уже вторую неделю, что обусловлено быстрым распространением доминирующего варианта Омикрон. В настоящее время на него приходятся более 80% подтверждённых случаев заболевания. Медики полагают, что в ближайшее время среднесуточное число больных достигнет 100 тыс. человек. В тяжёлом и критическом состоянии находятся 278 человек. В результате осложнения хронических заболеваний, вызванных COVID-19, за минувшие сутки умерли 15 человек. Общее число умерших от коронавируса и его последствий – 6.787 человек. Коэффициент смертности составляет 0,77%.