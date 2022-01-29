Подписан контракт на поставку гаубиц K9 в Египет

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1 февраля РК подписала контракт на поставку отечественных самоходных гаубиц K9 в Египет на сумму 1 млрд 650 млн долларов. Как сообщили в Корейском агентстве оборонных закупок, Египет стал первой африканской страной, в которую южнокорейская Hanwha Defense поставит свои артиллерийские системы. Сделка предусматривает также передачу Египту технологий производства K9. Другие подробности, включая количество поставляемых орудий, не уточняются. Египет стал восьмой зарубежной страной, закупившей южнокорейские гаубицы. Ранее РК экспортировала их в Турцию, Польшу, Индию, Норвегию, Финляндию, Эстонию и Австралию. Договорённость о скорейшем заключении сделки на поставку гаубиц была достигнута в ходе переговоров президентов РК и Египта Мун Чжэ Ина и Абделя Фаттаха ас-Сиси, состоявшихся 20 января в Каире.