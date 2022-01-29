Госсекретарь США и глава МИД Японии осудили запуск северокорейской ракеты

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Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Японии Хаяси Ёсимаса обсудили 1 февраля в телефонном разговоре ситуацию в регионе после очередного запуска Пхеньяном баллистической ракеты. Как сообщил журналистам представитель госдепартамента Нед Прайс, госсекретарь США осудил недавние запуски Северной Кореей баллистических ракет, которые были совершены в нарушение многочисленных резолюций Совета Безопасности ООН, и заявил о приверженности трёхстороннему сотрудничеству с Японией и РК в целях полной денуклеаризации Корейского полуострова. В тот же день помощник госсекретаря США Уэнди Шерман обсудила ситуацию на Корейском полуострове в трёхстороннем телефонном разговоре с заместителями министров иностранных дел РК и Японии Чхве Чжон Гоном и Такэо Мори. Она напомнила о «постоянной готовности Вашингтона вести серьёзную и устойчивую дипломатическую работу с Пхеньяном для достижения ощутимого прогресса».