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В мире

Госсекретарь США и глава МИД Японии осудили запуск северокорейской ракеты

Write: 2022-02-02 12:39:42Update: 2022-02-02 12:51:46

Госсекретарь США и глава МИД Японии осудили запуск северокорейской ракеты

Photo : KBS News

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Японии Хаяси Ёсимаса обсудили 1 февраля в телефонном разговоре ситуацию в регионе после очередного запуска Пхеньяном баллистической ракеты. Как сообщил журналистам представитель госдепартамента Нед Прайс, госсекретарь США осудил недавние запуски Северной Кореей баллистических ракет, которые были совершены в нарушение многочисленных резолюций Совета Безопасности ООН, и заявил о приверженности трёхстороннему сотрудничеству с Японией и РК в целях полной денуклеаризации Корейского полуострова. В тот же день помощник госсекретаря США Уэнди Шерман обсудила ситуацию на Корейском полуострове в трёхстороннем телефонном разговоре с заместителями министров иностранных дел РК и Японии  Чхве Чжон Гоном и Такэо Мори. Она напомнила о «постоянной готовности Вашингтона вести серьёзную и устойчивую дипломатическую работу с Пхеньяном для достижения ощутимого прогресса». 
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