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В мире

США запросили проведение встречи СБ ООН по ракетным испытаниям КНДР

Write: 2022-02-02 12:47:49Update: 2022-02-02 12:52:39

США запросили проведение встречи СБ ООН по ракетным испытаниям КНДР

Photo : YONHAP News

США запросили проведение 3 февраля закрытой встречи Совета Безопасности ООН по ракетным испытаниям КНДР. Об этом сообщили ряд информационных агентств со ссылкой на дипломатические источники. Запрос поддержали Великобритания и Франция. Поскольку Россия является председателем Совета Безопасности ООН в феврале, назначить заседание может только она. США добиваются расширения санкций Совбеза ООН в отношении КНДР за новые ракетные испытания. В середине января они пытались выступить с такой инициативой, но не получили поддержки со стороны России и Китая. Между тем, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил последний ракетный пуск в Северной Корее, произведённый 30 января, призвав Пхеньян воздерживаться от подобных действий. Как заявил 1 февраля заместитель пресс-секретаря генсека ООН Фархан Хак, ракетные пуски являются нарушением объявленного Пхеньяном в 2018 году моратория на запуски баллистических ракет, а также резолюций Совета Безопасности. 
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