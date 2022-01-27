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В Корее

В РК второй день более 20 тысяч новых случаев COVID-19

Write: 2022-02-03 10:06:25Update: 2022-02-03 18:17:38

Photo : YONHAP News

По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 2 февраля в стране подтверждены 22.907 новых случаев COVID-19. Это новый максимум с тех пор, как 20 января 2020 года в РК был зарегистрирован первый случай коронавирусной инфекции. Рост числа инфицированных обусловлен быстрым распространением доминирующего варианта коронавируса Омикрон. Ситуацию усугубляет то, что в дни празднования Нового года по лунному календарю жители страны активно перемещались по регионам и проводили большое число личных встреч. 3 февраля в РК начала действовать новая схема тестирования на COVID-19, которая предоставляет приоритетный доступ к тестам полимеразной цепной реакции (ПЦР) группам высокого риска. Это люди старше 60 лет и те, кто находился в непосредственном контакте с инфицированным. Для остального населения используются тесты на антигены. Если они окажутся положительными, берётся ПЦР-тест. Срок карантина для полностью вакцинированных пациентов с COVID-19 при отсутствии симптомов заболевания составляет семь дней. Тестирование на вирус и лечение пациентов с коронавирусной инфекцией начали осуществлять около 730 крупных многопрофильных больниц и частных клиник. В ближайшее время число таких лечебных учреждений планируется увеличить примерно до тысячи, чтобы быстрее реагировать на распространение вируса. Для того, чтобы избежать контактов между заражёнными и обычными пациентами, для пациентов с коронавирусом рекомендовано выделить отдельные часы приёма. Для всех посетителей медицинских учреждений обязательны маски KF94.

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