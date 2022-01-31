Комитет СБ ООН одобрил освобождение от санкций оборудования для борьбы с COVID-19

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Комитет Совета Безопасности ООН по санкциям в отношении КНДР одобрил освобождение от санкций медицинского оборудования для борьбы с COVID-19, которое южнокорейские общественные организации направляют в Северную Корею. Как сообщается на сайте комитета, Институт межкорейского экономического сотрудничества подал заявку на исключение из санкций оборудования медицинского назначения, предназначенного для отправки в северокорейскую провинцию Пхёнан-Пукто. Заявка была рассмотрена и одобрена 26 января. Освобождение от санкций будет действовать в течение года. В этом году Институт межкорейского экономического сотрудничества планирует поставить в КНДР 20 тепловизоров китайского производства для бесконтактного определения температуры тела. Данный тип оборудования относится к продукции двойного назначения и запрещён к ввозу в Северную Корею резолюцией Совета Безопасности ООН.