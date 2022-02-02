РК сохранит ограничения на импорт японских морепродуктов

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Несмотря на вступление в силу соглашения о Всестороннем региональном экономическом партнёрстве (ВРЭП), ограничения на импорт японских морепродуктов в РК сохранятся. Как сообщил в интервью агентству Ёнхап представитель министерства иностранных дел РК, правительство придерживается позиции, согласно которой «здоровье и безопасность людей превыше всего». Он пояснил, что снятию ограничений должна предшествовать полная уверенность в безопасности японских морепродуктов для здоровья граждан. Представитель министерства напомнил, что ВРЭП разрешает применять ограничения на ввоз некоторых товаров из соображений безопасности для здоровья людей. 1 февраля, в день вступления в силу в РК крупнейшего в мире соглашения о зоне свободной торговли, генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно заявил о намерении продолжать требовать от властей РК скорейшей отмены ограничений на импорт, введённых в 2011 году в отношении японских продуктов.