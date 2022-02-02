Пентагон: Решения о совместных учениях принимаются в ходе консультаций

Решения о проведении совместных военных учений РК и США принимаются в ходе двусторонних консультаций. Об этом сообщил 2 февраля журналистам представитель Пентагона Джон Кирби, отвечая на вопрос о неоднократных задержках и отменах совместных южнокорейско-американских учений. Он подчеркнул, что американская сторона очень серьёзно относится к поддержанию боеготовности своих войск, размещённых на Корейском полуострове, и принимает совместные с южнокорейской стороной усилия для этого, в том числе, с помощью учений. Представитель Пентагона подчеркнул, что США постоянно оценивают уровень боеготовности своих вооружённых сил и пересматривают планы проведения учений в зависимости от ситуации. Ранее СМИ сообщали о том, что союзники проводят консультации о переносе совместных учений, запланированных на март, из-за президентских выборов в РК и неблагоприятной эпидемической ситуации.