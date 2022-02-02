У кандидатов в президенты от правящей партии и оппозиции почти равные шансы на победу

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У кандидатов в президенты РК от правящей Демократической партии Тобуро Ли Чжэ Мёна и главной оппозиционной партии Сила народа Юн Сок Ёля практические равные шансы на победу на предстоящих выборах. Как показывают результаты опроса, проведённого 2 февраля агентством Hangil Research среди 1.012 взрослых жителей страны, в поддержку Ли Чжэ Мёна высказались 40,4% респондентов. Это 5,1% больше, чем по результатам предыдущего опроса, проведённого с 8 по 10 января. Юн Сок Ёль набрал 38,5% голосов опрошенных, прибавив 0,5%. Разница в 1,9% находится в пределах погрешности ±3,1% при уровне достоверности 95%. У кандидата от Народной партии Ан Чхоль Су 8,2% голосов, от партии Справедливости Сим Сан Чжон – 3,3%. Подробности – на сайтах агентства Hangil Research и центральной избирательной комиссии.