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Около трети сеульчан допускают рождение внебрачных детей. Об этом и других изменениях в гендерном сознании жителей южнокорейской столицы свидетельствуют данные исследования, опубликованные городской администрацией 3 февраля. В соответствии с ними, 28,1% женщин, проживающих в Сеуле, ответили, что они готовы родить ребёнка, не вступая в брак. Доля мужчин, давших такой же ответ, составила 31,6%. 58,1% опрошенных сеульчанок считают, что мужчина и женщина могут жить вместе, не состоя в браке. С этим согласились 60,8% опрошенных мужчин. По состоянию на 2020 год, 53,2% из примерно 1 млн 39 тыс. домохозяйств, состоящих из одного человека, приходилось на женщин, а 46,8% - на мужчин. Что касается демографической обстановки в целом, то во втором квартале прошлого года население Сеула составляло 9 млн 790 тыс. человек. 51,4% из них составляли женщины, а 48,6% - мужчины. Доля женщин увеличивается с 2005 года, когда она составляла 50,2%.