Цена на нефть для жителей РК превысила 100 долларов за баррель

Photo : YONHAP News

Цена на нефть для южнокорейских потребителей фактически превысила психологический порог в 100 долларов за баррель. Это произошло в результате резкого роста мировых цен на топливо и падения стоимости воны по отношению к доллару. Согласно южнокорейскому информационному сайту о ценах на нефть Opinet, цена на нефть в Дубае (по данным Сингапурской биржи) по состоянию на 31 января составила 88,39 доллара за баррель. Данная цена является ориентиром для сырой нефти, импортируемой в РК. При пересчёте на южнокорейскую валюту цена составляет 105.577 вон за баррель. С учётом обменного курса воны к доллару, количество сырой нефти, которое можно купить за воны, соответствует уровню 12 августа 2014 года, когда стоимость нефти составляла 103,25 доллара за баррель. Скорого ослабления негативных факторов, которые привели к одновременному росту цен на нефть и обменного курса, не предвидится. В связи с этим эксперты высказывают опасения о возможной внутренней инфляции, когда даже при снижении налога на топливо цены на бензин могут подняться до 1.800 вон за литр, а инфляция может достичь 4%.