Соглашение о ВРЭП окажет положительное влияние на экспорт РК

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1 февраля в РК вступило в силу Соглашение о всестороннем региональном экономическом партнёрстве (ВРЭП). Это крупнейшее в мире торговое соглашение, в котором участвуют 15 государств, в том числе, 10 стран АСЕАН (Бруней, Камбоджа, Индонезия, Лаос, Малайзия, Мьянма, Филиппины, Сингапур, Таиланд, Вьетнам) и 5 их партнёров (РК, Австралия, Китай, Япония и Новая Зеландия). На долю этих стран приходится треть мирового валового внутреннего продукта. Основная цель соглашения – снижение таможенных пошлин и активизация многосторонней торговли путём создания широкой системы торговых и инвестиционных отношений. Ожидается, что соглашение поможет южнокорейским компаниям активизировать своё присутствие на зарубежных рынках не только в таких ключевых отраслях как автомобилестроение и металлургия, но и в сфере услуг, включая онлайн-игры, видео- и аудиопродукцию. Компаниям, которые экспортируют свою продукцию в разные страны, до сих приходилось готовить отдельные экспортные документы для каждой страны, но соглашение ликвидирует это неудобство, поскольку во всех странах-участницах ВРЭП действуют единые торговые правила. Совокупный объем южнокорейского экспорта в страны-участницы ВРЭП в 2020 году составил 254 млрд 300 млн долларов, что составляет около половины всего отечественного экспорта. Это первое соглашение о свободной торговле, в котором участвуют РК и Япония. Правительство завершило подготовительные процедуры для беспрепятственной реализации ВРЭП, внеся поправки в соответствующие законы. 2 декабря прошлого года соглашение было ратифицировано Национальным собранием.