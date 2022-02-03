Текущие меры социального дистанцирования продлены до 20 февраля

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Меры социального дистанцирования, действующие в РК с 17 января, продлены ещё на две недели, до 20 февраля. Об этом сообщил премьер-министр страны Ким Бу Гём, выступая 4 января на правительственном совещании по вопросам борьбы с пандемией коронавируса. Он отметил, что приоритетом правительства и органов здравоохранения является замедление темпов распространения варианта коронавируса Омикрон, которое приближается к своему пику. Число новых случаев COVID-19 постоянно растёт, три дня подряд превышая 20 тысяч. С целью сдерживания роста числа серьёзных случаев заболевания принято решение лечить пациентов старше 50 лет пероральными средствами. Ранее минимальный возраст для такого лечения составлял 60 лет. Органы здравоохранения изучают способы улучшения системы лечения на дому,- добавил Ким Бу Гём. С 3 февраля приоритетный доступ к тестам полимеразной цепной реакции (ПЦР) предоставляется пациентам старше 60 лет, а также тем, кто находился в непосредственном контакте с инфицированными. Для остального населения используются тесты на антигены. Если они окажутся положительными, берётся ПЦР-тест.