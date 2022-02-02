Четыре основных кандидата в президенты РК провели теледебаты

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3 февраля четыре основных кандидата в президенты РК провели свои первые теледебаты в прямом эфире на трёх главных каналах телерадиокомпаний РК - KBS, MBC, SBS. Они продолжались два часа, и в них приняли участие Ли Чжэ Мён от правящей Демократической партии Тобуро, Юн Сок Ёль от основной оппозиционной партии Сила народа, Ан Чхоль Су от Народной партии и Сим Сан Чжон от партии Справедливости. Кандидаты разошлись во мнениях о дополнительном бюджете, который рассматривается в Национальном собрании. Ли Чжэ Мён считает, что он должен быть увеличен с предложенных правительством 14 трлн вон (11,6 млрд долларов) до 35 трлн вон. В свою очередь, Юн Сок Ёль возразил, что важен не размер бюджета, а то, на что и как он будет потрачен. Кандидаты не сошлись во мнениях по такому вопросу как целесообразность размещения дополнительных американских систем ПРО THAAD. Юн Сок Ёль сказал, что, в случае избрания президентом, он будет встречаться с лидерами США, Японии, Китая и Северной Кореи, причём именно в таком порядке, заявив, что его приоритетом будет восстановление связей с Вашингтоном и Токио. Ан Чхоль Су отметил, что ценит сотрудничество между РК и США, и поэтому сначала он встретится с лидером США, а затем проведёт встречи на высшем уровне с Китаем, Северной Кореей и с Японией. Сим Сан Чжон утверждала, что, учитывая важность возобновления переговоров между КНДР и США, она сначала встретится с северокорейским лидером, затем с президентом США, а после этого организует четырёхсторонний саммит с участием КНР и Японии.